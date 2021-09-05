Koruma altındaki yaban keçileri Munzur ve Pülümür Vadisi'nde görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koruma altındaki yaban keçileri Munzur ve Pülümür Vadisi'nde görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Koruma altındaki yaban keçileri Munzur ve Pülümür Vadisi'nde görüntülendi Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, Munzur ve Pülümür Vadisi'nde görüntülendi.

Koruma altındaki yaban keçileri Munzur ve Pülümür Vadisi'nde görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, Munzur ve Pülümür Vadisi'nde görüntülendi.

Tunceli'de fotoğrafçılık yaban Gündoğan Çağ, Munzur ve Pülümür Vadisi'ne inen yaban keçilerini oldukça yakın bir mesafeden görüntülemeyi başardı. Yiyecek bulmak ve su içmek için çay kıyılarına inen yaban keçileri görüntülenmelerine aldırış etmeden bitki kökleri ve ağaç dallarıyla karınlarını doyurduktan sonra yeniden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Keçilere aynı gün içinde vadilerde rastladığını söyleyen Fotoğrafçı Gündoğan Çağ, "Daha önce de yaban keçilerini görüntülemiştim. Ancak ilk kez bu kadar yakın mesafeden görüntülemeyi başardım" dedi.

Orman yangınları ve insan müdahaleleri ile avcılığın yaban keçilerinin doğal yaşamını etkilediğini belirten Çağ, "Bunlar doğamızın güzellikleri. Yörede de kutsiyet atfediliyor. Bu hayvanları bizler gördük ancak bizlerden sonraki nesillerin de görebilmesi için el birliğiyle korumamız lazım" diye konuştu.

Koruma altındaki yaban keçileri Munzur ve Pülümür Vadisi'nde görüntülendi
Koruma altındaki yaban keçileri Munzur ve Pülümür Vadisi'nde görüntülendi
Koruma altındaki yaban keçileri Munzur ve Pülümür Vadisi'nde görüntülendi
Koruma altındaki yaban keçileri Munzur ve Pülümür Vadisi'nde görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Tanju Özcan Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Alişan Mesut Akusta Deniz Akkaya Derya Şensoy
Spor Diego Muslera Salih Uçan Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Koruma altındaki yaban keçileri Munzur ve Pülümür Vadisi'nde görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 09:49:42. #1.16#

title