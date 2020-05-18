Koruma altındaki yaban keçileri Kırkmerdiven Vadisi'ni mesken tuttu Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları arasında bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle ilkbaharda ziyaretçi sayısı azalan Kırkmerdiven Vadisi, yaban keçilerinin özgürce yaşadığı bir ortama dönüştü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları arasında bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle ilkbaharda ziyaretçi sayısı azalan Kırkmerdiven Vadisi, yaban keçilerinin özgürce yaşadığı bir ortama dönüştü.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı varlığıyla da öne çıkan 1500 rakımlı Ovacık'ta, Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Buzul Gölleri ve Kırkmerdiven Vadisi, Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirler ve kısıtlamalardan etkilenerek en sakin günlerini yaşıyor.

İlkbaharın gelişiyle karların ediği ve doğanın yeşilin tonlarına büründüğü ilçede, Munzur Dağları arasında yer alan ve şelaleleriyle ünlü Kırkmerdiven Vadisi de her yıl bu günlerde yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilirken, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle adeta sessizliği büründü.

Sadece derelerden akan suların şırıl şırıl sesinin ve kuş cıvıltılarının duyulduğu Kırkmerdiven Vadisi'nde, ziyaretçi sayısı azalınca avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçileri şu sıralar daha sık görülmeye başlandı.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki yaban keçileri, dağların zirvesinden sürü halinde indikleri Kırkmerdiven Vadisi'nde, karların eridiği alanlarda hem karınlarını hem de su ihtiyaçlarını giderirken görüntülendi.

Kaynak: AA