Koruma altındaki su samurunu avlayanların izini sürüp, ceza almalarını sağladı

IĞDIR (DHA) - TÜRKİYE'de karakulak başta olmak üzere yaban hayatı üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Dr. Yasin İlemin, Iğdır'da avlanması yasak ve koruma altındaki bir tür olan su samurunu avlayan 2 kişiyi sosyal medya hesaplarından tespit edip, ceza almalarını sağladı.

Yaban hayatında koruma altındaki türlerle ilgili birçok bilimsel araştırma yaparak hem bilinçlendirme hem de farkındalık sağlamaya çalışan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, 2 hafta önce mesaj grubunda, 2 kişinin avlanması yasak ve koruma altındaki bir tür olan su samurunu avladığı fotoğraflarla karşılaştı.

"Sizlerden ricam, sosyal medyada yaban hayvanı avlamış bu tarz kişileri gördüğünüzde hemen ilgili yerlere ihbarda bulunun. Yaptıklarının cezasız kalmayacağını anlamaları açısından çok önemli. Bu vesile ile yaban hayatına olan duyarlılığı ile tanınan doğa dostu, Ağrı Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Murat Bulut ve DKMP personeline tekrar teşekkür ederim."