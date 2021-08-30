Koruma altındaki su samuru kazada telef oldu
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Koruma altındaki su samuru kazada telef oldu

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

- Koruma altındaki su samuru kazada telef oldu Tunceli'de koruma altında bulunan bir su samuru, aracın çapması sonucu telef oldu.

- Koruma altındaki su samuru kazada telef oldu

TUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan bir su samuru, aracın çapması sonucu telef oldu.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmede tehlikeye yakın kategorisinde yer alan su samuru, Tunceli-Pülümür karayolu üzerinde ölmüş şekilde bulundu. Vücudunda herhangi bir mermi izi olmayan samurun araç çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Tunceli'de su samurlarının Munzur, Pülümür, Peri ve Tagar Çayı'nda yaşadıkları biliniyor.

Koruma altındaki su samuru kazada telef oldu
Koruma altındaki su samuru kazada telef oldu
Koruma altındaki su samuru kazada telef oldu
Koruma altındaki su samuru kazada telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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