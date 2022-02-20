Koruma altındaki "Norduz" koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu - Haberler
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Koruma altındaki "Norduz" koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı, Yılmaz Sönmez - Güncel
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Koruma altındaki "Norduz" koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu Dünyada yalnızca Van'da yetiştirilen ve koruma altında olan meşhur Norduz koyununun karda yürüyüşü kartpostallık görüntü oluşturdu.

VAN (İHA) - Koruma altındaki "Norduz" koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu

VAN - Dünyada yalnızca Van'da yetiştirilen ve koruma altında olan meşhur Norduz koyununun karda yürüyüşü kartpostallık görüntü oluşturdu.

Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasına bulunan meşhur Norduz koyunu, eti ve sütünün diğer koyunlara göre çok daha kaliteli olduğuyla biliniyor. Çoğunluğu Van'ın Gürpınar ilçesinin Norduz Mahallesi'nde yetiştirilen bu hayvanlar, fazla kaburga kemikleri nedeniyle daha fazla ete sahip.

Kışın son aylarında kar örtüsüyle kaplanan bölgede sürüler halinde görüntülenen Norduz koyunu, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Koruma altındaki Norduz koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu

Koruma altındaki Norduz koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu

Koruma altındaki Norduz koyununun karda yürüyüşü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Güncel

Van, Güncel, Haberler

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