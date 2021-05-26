Koruma altındaki Nara geyiğini öldüren Japon 10 ay hapse çarptırıldı

Japonya'nın batısındaki Nara eyaletinde kültürel varlık kapsamında korunan Nara geyiğini öldüren kişiye 10 ay hapis cezası verildi.

Japonya'nın batısındaki Nara eyaletinde kültürel varlık kapsamında korunan Nara geyiğini öldüren kişiye 10 ay hapis cezası verildi.

Kyodo ajansının haberine göre, kültürel varlık çerçevesinde korunan geyiğin öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması Nara Bölge Mahkemesinde görüldü.

Nara Park'ta 7 Şubat'ta saat 02.00 sularında aniden önüne çıkan Nara geyiğinin aracına çarpması sonucu, hayvanı baltayla öldüren Yoşii Hayato, 10 ay hapse çarptırıldı.

Hükmü açıklayan hakim Risa İşikawa, aracına çarpmasının eylemi aklamayacağını belirterek "Sanık hayvan yaşamına değer vermemiştir ve eylemi vahşicedir." dedi.

Cezası 3 yıl ertelenen 23 yaşındaki sanık Yoşii, şartlı tahliye edildi.

Haberde Yoşii'nin, 10 Şubat'ta alkollü araç kullanmak ve 2 Mart'ta evinde yapılan aramada yetkisi bulunmadığı halde Japon kılıcı bulundurmak suçlarını işlediği de kaydedildi.

Kyodo, ülkenin başlıca turizm noktalarından Nara Park'ta yaşayan yaklaşık 1300 geyiğin Japonya'nın kültürel varlıkları koruma kanununca muhafaza altında olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan