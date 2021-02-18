Koruma altındaki kuşu vuranlara ceza
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Koruma altındaki kuşu vuranlara ceza

18.02.2021 21:28 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:32
Koruma altındaki kuşu vuranlara ceza

BARTIN'da, koruma altında olan 2 altın yağmurcun kuşunu vuran avcılara, toplam 6 bin TL ceza kesildi.

BARTIN'da, koruma altında olan 2 altın yağmurcun kuşunu vuran avcılara, toplam 6 bin TL ceza kesildi.

Bartın merkeze bağlı Okçular köyünde, ormanlık alanda kaçak av yapıldığı ihbarını alan Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ile birlikte yaptığı baskınla 2 avcıyı yakaladı. Yapılan incelemede, 2 avcının koruma altında olan altın yağmurcun kuşu vurdukları tespit edildi. Ekipler ruhsatsız tüfeklere el koyarken, avcılara yasak alanda avlanma ve koruma altındaki hayvanı öldürmeleri nedeniyle 6 bin TL idari para cezası kesti. 


Koruma altındaki kuşu vuranlara ceza
Koruma altındaki kuşu vuranlara ceza
Koruma altındaki kuşu vuranlara ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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