Koruma altındaki kuşları kafeste besleyen şahsa 13 bin 390 TL ceza

09.10.2019 13:24

Rize'de koruma altındaki kuşları kafeste besleyen şahsı 13 bin 390 TL ceza uygulandı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Rize Şube Müdürlüğü'ne saka ve florya kuşu beslediğine ilişkin ihbar geldi. Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu ihbarı değerlendirerek Rize merkezde iş yerinde yapılan arama yaptı. Yapılan aramada 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre nesli koruma altında olan türlerden olan 7 adet Florya (Chloris chloris)ve 10 adet Saka (Carduelis Carduelis) kuşu kafesler içerisinde bulundu. Ekiplerce daha sonra doğaya salınmak üzere el konulan koruma altındaki kuşlar ile alakalı olarak Kara Avcılığı Kanununun ilgili maddelerini ihlalden dolayı şahsa bin 405 TL idari para cezası ve 11 bin 985 TL tazminat olmak üzere toplam 13 bin 390 TL ceza kesildi. - RİZE

Kaynak: İHA