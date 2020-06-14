Koruma altındaki kelaynakların yavruları hayata gözlerini açmaya başladı Yumurtadan çıkan kelaynaklar, annelerinin korumasında kameralara yansırken, hayata tutunma yolundaki ilk beslenme çabaları da insanın içini ısıtan kareler ortaya çıkardı.

Yumurtadan çıkan kelaynaklar, annelerinin korumasında kameralara yansırken, hayata tutunma yolundaki ilk beslenme çabaları da insanın içini ısıtan kareler ortaya çıkardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdüren Şanlıurfa Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda yeni yavrular yumurtalardan çıkmaya başladı.

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve Türkiye dışında sadece iki ülkede daha (Suriye, Fas) yaşamlarını sürdüren kelaynaklar, DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde sıkı bir şekilde korunuyor.

Birecik'te 1977 yılında 2 adet ergin ve 9 adet yavru ile başlanan üretim çalışmaları neticesinde bu sayı 244'e ulaşmıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında üreme dönemlerini geçirmek için tabiata bırakılan kelaynakların yeni yavruları yumurtalardan çıkmaya başladı ve bu yavruların ilk görüntüleri DKMP personelleri tarafından kayıt altına alındı.

Önümüzdeki günlerde yavruların tamamının yumurtalarından çıkacağı Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda bu yıl 50 civarında yavru bekleniyor.

Kelaynak kuşları "tek eşli" olmaları ile bilinir ve yılda 1 - 3 arasında yavru dünyaya getirir. Bu kuşların en önemli özelliklerinden biri de eşlerine çok sadık olmalarıdır. Öyle ki eşi ölen bazı kelaynak kuşlarının yemeyi içmeyi terk ettikleri ya da kendilerini kayalıklardan aşağı bırakarak ölmeyi seçtikleri de gözlemlenmiştir. - ANKARA

Kaynak: İHA