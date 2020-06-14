Koruma altındaki kelaynaklardan sevindirici haber
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Koruma altındaki kelaynaklardan sevindirici haber

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdüren Şanlıurfa Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda koruma altında bulunan kelaynak kuşlarının ilk yavruları hayata gözlerini açtı.

Koruma altındaki kelaynaklardan sevindirici haber
14.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:04

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdüren Şanlıurfa Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda koruma altında bulunan kelaynak kuşlarının ilk yavruları hayata gözlerini açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve Türkiye dışında sadece iki ülkede (Suriye ve Fas) yaşamlarını sürdüren kelaynaklar, DKMP Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde sıkı şekilde korunuyor.

Şanlıurfa-Birecik'te 1977'de 2 erişkin ve 9 yavruyla başlayan üretim çalışmaları neticesinde kuşların sayısı 244'e ulaştı.

Şubat ayında üreme dönemlerini geçirmek için tabiata bırakılan kelaynakların yeni yavruları yumurtalardan çıkmaya başladı. Yavrular DKMP personeli tarafından görüntülenirken, Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda bu yıl 50 civarında yavrunun doğması bekleniyor.

Tek eşli olan kelaynak kuşları yılda 1-3 arasında yavru dünyaya getiriyor. Eşlerine sadakatleriyle bilinen bu kuşların bazıları eşleri öldüklerinde yemeyi içmeyi terk edebiliyor ya da kendilerini kayalıklardan atarak ölmeyi seçebiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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