Koruma altındaki kelaynaklara 25 yavru katıldı

07.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:08

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan kelaynaklar, bu yıl 25 yavruyla kafeslerine döndü.

Birecik'te 42 yıl önce 11 kelaynakla kurulan Kelaynak Üretme İstasyonunda, bu kuş türünün sayısının artması için çeşitli çalışmalar sürdürülüyor. Üreme dönemi olan şubat ayında Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına bırakılan kelaynaklar, göç mevsimi olan haziranda tekrar kafeslere alınıyor.

Birecik'teki istasyonda şubatta doğaya bırakılan 261 kelaynaktan 253'ü uzman personel tarafından haziran ayında yakalanarak kafeslere alındı. Kan örnekleri alınıp halkalama işlemleri yapılan kuşlardan bu yıl yuvaya 25 yavrunun katıldığı belirlendi.

Doğaya bırakılan kuşlardan bazılarının göç ettiği ve bazılarının da doğada yuva kurduğu tahmin ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdür Vekili Mehmet Gürkaynak, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, istasyonda 1977 yılında 11 kelaynağın koruma altına alındığını hatırlattı.

Bu kuşların sayılarının her yıl arttığını anlatan Gürkaynak, "Üreme dönemi başlangıç zamanı olan şubatta kafesleri, kapıları açarak kelaynakları doğaya salıyoruz. Bu yıl şubatta doğaya bıraktığımız 261 kelaynaktan 253'ü kafese alındı. Yapılan kontrollerde bu yıl yuvaya 25 yavrunun katıldığını belirledik. Doğal ortamda serbestçe uçan ve beslenen kelaynakları, istasyonumuzdaki kayalık ve tahta yuvalarda üredikten sonra haziranda kafeslere alıyoruz. İstasyon çevresinde bulunan mevcut 48 yuvaya bu yıl 20 yuva daha eklendi." dedi.

1930'lu yıllarda bölgede binin üzerinde kelaynak olduğunu, bu sayının yıllar geçtikçe düştüğünü belirten Gürkaynak, "Kuşların sayılarının azalma nedenleri arasında elektrik telleri, iklim şartları, zirai ilaçlama, avcılık ve doğanın tahrip edilmesi gösterilebilir." diye konuştu.

Gürkaynak kelaynakların zarar görmemesi için geçen yıl TEDAŞ tarafından Fırat Havzası'nda bulunan yüksek gerilim hatlarında çalışmalar yapıldığını hatırlatarak bu çalışmalar sayesinde elektrik tellerinden kaynaklı kuş ölümlerinin azaldığını dile getirdi.



Kelaynak Tanıtım Merkezi kuruldu

Kelaynak sayılarının artmasıyla birlikte istasyon çevresinde yeni yuvalar kurulduğunu anlatan Gürkaynak, bu kuşların rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için istasyonda ve çevresinde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Kelaynakların ve bölgede nesli tükenme tehlikesi bulunan diğer hayvanların tanıtımı konusunda istasyonda merkez kurulduğunu hatırlatan Gürkaynak, şöyle konuştu:

"İstasyon alanında mart ayında hizmete sunduğumuz 'Kelaynak Tanıtım Merkezi' ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Merkezimizde kelaynak türüne ait maket, fotoğraf ve bilgilerin yanı sıra kursaklı ceylan, çizgili sırtlan, çöl varanı gibi türlere ait fotoğraf, maket ve bilgiler yer almaktadır. İstasyonumuz yıl içerisinde 100 bin ziyaretçiyi ağırladı."

Kaynak: AA