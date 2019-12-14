Koruma altındaki karacaları avladı
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Koruma altındaki karacaları avladı

KIRKLARELİ'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, koruma altındaki karacaları avladığı belirlenen avcı hakkında yasal işlem yapıldı.

14.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:26
Koruma altındaki karacaları avladı

'de, ekiplerince, koruma altındaki karacaları avladığı belirlenen avcı hakkında yasal işlem yapıldı.

'de, İstanbul ve Tekirdağ'dan da gelen personelle avlak alanlarda denetim gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bir avcının, koruma altındaki avlanması yasak olan karacaları avladığını, bir avcının ise izinsiz avlandığını belirledi. Avlanan karacaya el konulurken, avcılar hakkında yasal işlem yapıldı.


Kaynak: DHA
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