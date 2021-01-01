Koruma altındaki karaca ve tahtalı güvercin avına 9 bin TL ceza
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Koruma altındaki karaca ve tahtalı güvercin avına 9 bin TL ceza

01.01.2021 16:34 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:38
Koruma altındaki karaca ve tahtalı güvercin avına 9 bin TL ceza

EDİRNE'de, av yasağı olduğu günde koruma altında bulunan 1 karaca ile 3 tahtalı güvercin avladığı belirlenen kişiye, toplam 9 bin 685 TL idari para cezası kesildi.

EDİRNE'de, av yasağı olduğu günde koruma altında bulunan 1 karaca ile 3 tahtalı güvercin avladığı belirlenen kişiye, toplam 9 bin 685 TL idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Edirne Şube Müdürlüğü (DKMP) ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 kişinin av yasağı olduğu günde koruma altında bulunan 1 karaca ile 3 tahtalı gavercin avladığını belirledi. Avcıya, yasak günde avlanmak ve koruma altındaki türleri avlamaktan toplam 9 bin 685 TL idari para cezası uygulandı. Ekipleri, avlanan hayvanlara ve 1 av tüfeğine el koydu. DKMP ve jandarma ekiplerinin avlak alanlardaki kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

  


Koruma altındaki karaca ve tahtalı güvercin avına 9 bin TL ceza
Koruma altındaki karaca ve tahtalı güvercin avına 9 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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