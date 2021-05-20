Koruma altındaki deniz çayırları taşındı (2)
TAŞINMA TAMAMLANDIİzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 'denizlerin oksijen deposu' olarak bilinen, koruma altındaki deniz çayırlarının (posidonia) taşınma işinin tamamlandığı belirtildi.
TAŞINMA TAMAMLANDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 'denizlerin oksijen deposu' olarak bilinen, koruma altındaki deniz çayırlarının (posidonia) taşınma işinin tamamlandığı belirtildi. Denizde meydana gelen sığlaşma nedeniyle işlemin gerçekleştirildiği, deniz çayırlarının söküldükten sonra zarar görmeden başka bölgeye nakledildiği kaydedildi.
Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç