Koruma altındaki deniz çayırları taşındı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koruma altındaki deniz çayırları taşındı (2)

Koruma altındaki deniz çayırları taşındı (2)
Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç - Haberler | Güncel

TAŞINMA TAMAMLANDIİzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 'denizlerin oksijen deposu' olarak bilinen, koruma altındaki deniz çayırlarının (posidonia) taşınma işinin tamamlandığı belirtildi.

TAŞINMA TAMAMLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 'denizlerin oksijen deposu' olarak bilinen, koruma altındaki deniz çayırlarının (posidonia) taşınma işinin tamamlandığı belirtildi. Denizde meydana gelen sığlaşma nedeniyle işlemin gerçekleştirildiği, deniz çayırlarının söküldükten sonra zarar görmeden başka bölgeye nakledildiği kaydedildi. 

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Koruma altındaki deniz çayırları taşındı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 17:24:46. #1.15#

title