Koruma altındaki dağ keçisi avlayıp, fotoğrafını paylaşan kişiye 23 bin TL ceza DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, koruma altındaki dağ keçisini av tüfeğiyle vurup, öldürdükten sonra sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşan kişiye, yasa dışı avlanmaktan dolayı 23 bin 288 TL idari para cezası kesildi.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, koruma altındaki dağ keçisini av tüfeğiyle vurup, öldürdükten sonra sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşan kişiye, yasa dışı avlanmaktan dolayı 23 bin 288 TL idari para cezası kesildi. Çivril ilçesindeki Akdağ dağında koruma altında olan dağ keçisini av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra keçiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan kişi, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce tespit edildi. Müdürlük koruma altındaki dağ keçisini öldürdüğü gerekçesiyle kişiye, yasadışı avlanmak suçundan 23 bin 288 TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: DHA