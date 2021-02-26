Koruma altındaki dağ keçileri, koyun- keçi vebasından ölmüş
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Koruma altındaki dağ keçileri, koyun- keçi vebasından ölmüş

26.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:21
Koruma altındaki dağ keçileri, koyun- keçi vebasından ölmüş

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Çanakçı ve Yukarı Oyumca köylerinde yaklaşık 1 ay önce ölü bulunan dağ keçilerde, alınan numunelerdeki incelemeler sonucu koyun- keçi vebası hastalığı (PPR) tespit edildi.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Çanakçı ve Yukarı Oyumca köylerinde yaklaşık 1 ay önce ölü bulunan dağ keçilerde, alınan numunelerdeki incelemeler sonucu koyun- keçi vebası hastalığı (PPR) tespit edildi. 

Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Oyumca köyünde, yaklaşık 1 ay önce, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı 'nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin kırmızı listesi'nde yer alan ve yöre halkınca kutsal kabul edilen 7 dağ keçisi, ölü bulundu. Bir süre sonra da komşu köy Yukarı Çanakçı'da 8 dağ keçisi, ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, vücudunda mermi izine rastlanılmayan keçilerden numune alarak, Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılan incelemede, ilk bulunan 8 dağ keçisinde 'sphingomonas paucimobilis' bakterisi tespit edildi. Numuneler, daha detaylı inceleme için ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Yaban Hayatı Birimi'ne gönderildi. Numunelerde yapılan inceleme sonucu hayvanlarda, koyun- keçi vebası hastalığı (PPR) tespit edildi.

Çiftlik hayvanlarına da geçebilen, bulaşıcı PPR'den korunmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce tedbirler alındı. Bu kapsamda besiciler, bilgilendirilerek, yaban hayatı ile ortak kullanılan meraları hastalık sönünceye kadar kullanmamaları konusunda uyarıldı. Hastalık şüphesi bulunan işletmelerde resmi veteriner hekimlerce kordon, karantina, tecrit, dezenfeksiyon ve duyuru gibi önlemler alınmasına karar verilirken, hastalığın yayılma eğilimi göz önüne alınıp, komşu iller de bilgilendirildi. 

 


Koruma altındaki dağ keçileri, koyun- keçi vebasından ölmüş
Koruma altındaki dağ keçileri, koyun- keçi vebasından ölmüş
Koruma altındaki dağ keçileri, koyun- keçi vebasından ölmüş
Koruma altındaki dağ keçileri, koyun- keçi vebasından ölmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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