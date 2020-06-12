Koruma altındaki çocuklardan "Erik dalı" performansı
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Koruma altındaki çocuklardan "Erik dalı" performansı

Bozüyük Çocuk Evleri Sitesinde devlet koruması altındaki çocukların "Erik dalı" performansı büyük beğeni topladı.

Koruma altındaki çocuklardan
12.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:28

Bozüyük Çocuk Evleri Sitesinde devlet koruması altındaki çocukların "Erik dalı" performansı büyük beğeni topladı.

Koruma altındaki çocukları ziyaret eden Vali Bilal Şentürk, çocukların, eğitmenleri eşliğinde hazırladıkları "Erik dalı" oyunu ile sportif gösterilerini izledi.

Beğeniyle çocukların gösterisini izleyen Şentürk, oyun sonunda performansları için çocuklara teşekkür etti.

Çocukların kaldığı evleri de ziyaret eden Vali Şentürk'e ve Kaymakam Yaman'a çocuklar, sürpriz yaparak 'Babalar Günü' dolayısıyla el baskısı tablo hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentürk, şöyle konuştu:

"Burada ev ortamında ve aile odaklı bir sistemle memleketin farklı illerinden olan çocuklarımız, dostluklar kuruyorlar. Birbirlerini sevmeleri, saymaları önemli. Arkadaşlık, kardeşlik gibidir. Çocuklarımızın eğitime devam etmelerinin sağlanmasının yanı sıra hayata hazırlamaya yönelik faaliyetler de yürütülüyor."

Çocuklar arasında düzenlenen "2020 yılı Bocce Turnuvası"nın finalini izleyen Şentürk, dereceye giren takımlara madalyalarını ve hediyelerini verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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