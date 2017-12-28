Koruma Altındaki Çocuklar"Dan Mehmetçik'e Sıcak Yemek

Gaziantep Çocuk Destek Merkezinde koruma altındaki 20 kız çocuğu, kente özgü sıcak yemekleri Şırnak Namaz Dağı Üs Bölgesinde görev alan askerlere gönderdi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Gaziantep Çocuk Destek Merkezinde koruma altındaki 20 kız çocuğu, zorlu şartlarda Türk milletinin güvenliğini sağlayan Mehmetçik'e sıcak yemek gönderme kararı aldı.



Kurum yetkililerinin taleplerini olumlu karşılaması üzerine kız çocukları, kolları sıvadı.



Koruma altındaki çocuklar, gastronomi şehri olan Gaziantep yöresine ait sarma, dolma ve mantıyı gece boyunca hazırladıktan sonra kargoya vererek, Şırnak'ta Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev alan askerlere gönderdi.



Çocuklar ayrıca Mehmetçik'e, minnet duygularını gösteren mektuplar da yazdı.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığa bağlı destek merkezinde kız çocukların ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyetler yaptıkları belirtti.



Kız çocuklarının tavsiyesi üzerine Şırnak'ta vatani görevini yapan askerlere sıcak yemek gönderme kararı aldıklarını dile getiren Yıldırım, "Çocukların böyle bir projesini duyunca heyecanlandım. Çocukların duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Askerlerimize yemekleri yetiştirmek için geceden beri çalışıyorlar. Yemeklerimizi hazırlayıp bir an önce kargo ile göndereceğiz." şeklinde konuştu.



Yıldırım, askerlerin kış şartlarında çalışmalarından etkilendikleri için böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Devletimiz, askerlerimize çok daha güzel yemekler veriyordur ama bizler de Gaziantep yöresine ait sarma, mantı ve dolma yaptık. Küçük ama anlamlı bir katkı. Umarım askerlerimiz göndereceğimiz yemekleri beğenir. Çocuklar ayrıca minnet duygularını gösteren mektup da yazdı. Yemeklerin yanında göndereceğiz." diye konuştu.