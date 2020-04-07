Koruma altındaki çocuklar "Biz bize yeteriz" dedi harçlıklarını bağışladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Koruma altındaki çocuklar "Biz bize yeteriz" dedi harçlıklarını bağışladı - Haber
Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ

Koruma altındaki çocuklar "Biz bize yeteriz" dedi harçlıklarını bağışladı

Koruma altındaki çocuklar "Biz bize yeteriz" dedi harçlıklarını bağışladı Elazığ'da Çocuk Evlerinde kalanda 30 çocuk, harçlıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na yatırarak destek verdi 20 yaş altında olmaları nedeniyle sokağa çıkmaları da yasak...

07.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:24
Koruma altındaki çocuklar 'Biz bize yeteriz' dedi harçlıklarını bağışladı

Koruma altındaki çocuklar "Biz bize yeteriz" dedi harçlıklarını bağışladı

Elazığ'da Çocuk Evlerinde kalanda 30 çocuk, harçlıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na yatırarak destek verdi

20 yaş altında olmaları nedeniyle sokağa çıkmaları da yasak olan koruma altındaki çocuklar, günlerini daha çok spor yapıp kitap okuyarak geçirmeye başladı

ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na Elazığ'da koruma altında olan çocuklar, harçlıklarını bağışlayarak destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na destek artarak devam ediyor. Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da kampanyaya birçok kişi destek verdi. Bu desteğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesindeki evlerde kalan yaklaşık 30 çocuk da anlamlı bir bağışla katıldı. Koruma altında olan yaşları 13 ile 18 arasında değişen çocuklar biriktirdikleri 400 liralık harçlıklarını kampanyaya bağışladı.

20 yaş altında olmaları nedeniyle sokağa çıkmaları da yasak olan çocuklar, devlet güvencesiyle kaldıkları evlerde, günlük yaşamlarını ise spor yapıp, kitap okuyarak geçirmeye başladı.

Kampanyayı desteklediklerini arkadaşları ile de biriktirdikleri harçlıklarını bağışladıklarını dile getiren çocuklardan Bünyamin Albayrak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Birlik ve Dayanışma kampanyasını bizde destekliyoruz. Ben ve arkadaşlarımız kampanyaya harçlıklarımızı hocalarımız vasıtasıyla hesap numaralarına yardımı gönderdik. Biliyoruz ki bu yardımlar insanların evinde AŞ olacak yardıma ihtiyacı olana gidecek. Bu yüzden onurlu ve gururluyuz. Bu kampanyaya elimizden geldiği kadar tekrar destek vermek istiyoruz. Yaşanan salgından dolayı sokağa çıkma sınırlaması getirildi. Bu sınırlamaya hep beraber uyalım. Biz evdeyiz. Evde spor yapıyoruz. Kitap okuyup ders çalışıyoruz. Gelin hep beraber bu zinciri kıralım, bu hastalığı yenelim. Biz bunu başarabiliriz Evde Kal Elazığ Evde Kal Türkiye sağlıcakla kal" dedi.

Milli Birlik ve Dayanışma kampanyasına hereksin destek vermesi gerektiğini belirten çocuklardan Ömer Gülmez ise " Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Birlik ve Beraberlik kampanyasına 30 arkadaşımızla harçlıklarımızla destek verdik. Hocalarımız ile beraber el birliğiyle yardım ettik. Sizlerden de duyarlı olmanızı istiyoruz. Bu zorlu süreçte evde kalmanızı umuyoruz. Bizde evde kalıp kitap okuyoruz, spor yapıyoruz, ders çalıyoruz. Elle ele olmasak da el birliğiyle halletmeye çalışıyoruz. Sizde yapabilirsiniz. Mutluyuz, gururluyuz. Evde Kal Türkiye Evde Kal Elazığ"ifadelerini kullandı.

Koruma altındaki çocuklar 'Biz bize yeteriz' dedi harçlıklarını bağışladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Koruma altındaki çocuklar "Biz bize yeteriz" dedi harçlıklarını bağışladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi Haber
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi Haber
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
'Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem' Haber
"Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem"
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım Haber
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak Haber
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı
3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayın sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayın sonuna kadar kontrol altına alacağız
Anne babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Anne babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı
Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor
Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor
IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır
IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Boris Johnson Abdülhamit Gül Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Haluk Levent İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Nisan Futbolcu Açıklama
Şu an buradasınız: Koruma altındaki çocuklar "Biz bize yeteriz" dedi harçlıklarını bağışladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 12:16:57. #1.14#
title