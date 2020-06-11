Koruma altındaki çocuklar, 15 Haziran itibarıyla aileleriyle görüşebilecek
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Koruma altındaki çocuklar, 15 Haziran itibarıyla aileleriyle görüşebilecek

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, normalleşme çalışmalarında koruma altındaki çocukların aile ve yakınları ile 15 Haziran itibarıyla görüşebilecekleri açıklandı.

Koruma altındaki çocuklar, 15 Haziran itibarıyla aileleriyle görüşebilecek
11.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:36

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, normalleşme çalışmalarında koruma altındaki çocukların aile ve yakınları ile 15 Haziran itibarıyla  görüşebilecekleri açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çocuk bakım kuruluşlarında ve çocuklara yönelik aile odaklı hizmetlere ilişkin normalleşme çalışmalarının yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Buna göre; 15 Haziran'dan itibaren 'Koruyucu Aile', 'Evlat Edinme' ve 'Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)' başvurularına ilişkin sosyal inceleme süreçleri başlayacak. Aile odaklı hizmetlerden yararlandırılan çocuklar da aile yanında izlenecek.'KORUYUCU AİLE EĞİTİMLERİ 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK'Önceliğin çocukların aile ve yakınları ile buluşturulmasına verildiği belirtilerek, "Normalleşme çalışmalarında koruma altındaki çocuklar, aile ve yakınları ile 15 Haziran itibarıyla görüşebilecek.15 Haziran'dan itibaren iller arası koruyucu aile ve çocuk eşleştirmeleri başlayacak. Yine bu tarihten itibaren çocukların il içi ve dışı tertip ve nakil durumları değerlendirilecek. Çocukların yakınlarına izinli gidebilmesi ve aileye dönüş çalışmaları başlatılacak. 1 Temmuz'dan itibaren de Koruyucu Aile Eğitim Programları başlayacak. Yine bu tarihten itibaren çocuklar sosyal, kültürel, sportif ve kamp etkinliklerine katılabilecek. Çocuklar yakınları tarafından da 1 Temmuz'dan itibaren ziyaret edilebilecek" denildi.'7 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULACAKLAR'Çocukların ve personelin gün içindeki periyodik sağlık ve ateş kontrolü devam edeceği belirtilerek, "Hastalık belirtileri gösteren çocuk veya personel olması durumunda izolasyon ve karantina uygulaması devam edecek. Pandemi nedeniyle oluşturulan acil müdahale ekipleri ile karantina/izole birimleri hizmet vermeyi sürdürürken, kronik rahatsızlığı bulunan çocuklara yönelik alınan özel tedbirler de devam edecek. Yine aynı şekilde yeni kabulü sağlanan çocukların sağlık kontrolleri yaptırılacak. Dışarıdan kuruluşa gelen, izinden dönen çocuklar yine 7 gün gözlem altında tutulduktan sonra odalarına dönebilecek. Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) ve ANKA Çocuk Destek Programı kapsamında yürütülen grup çalışmaları COVİD tedbirlerine riayet edilerek yapılacak" ifadesine yer verildi.'DEZENFEKTE VE HİJYEN UYGULAMASI DEVAM EDECEK'

Çocukların eğitim, sağlık, kuruluş dışı ihtiyaçlarının ilgili kurumlar tarafından belirlenen kurallara riayet edilerek karşılanacağı kaydedilerek, "Liselere Geçiş Sınavı veya Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan çocuklar psiko-sosyal açıdan desteklenecek ve sınav tedbirleri hakkında bilgilendirilecek. Sağlık Bakanlığı COVİD-19 14 kuralı uygulanmaya devam ederken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilecek. Tesisler düzenli olarak dezenfekte edilecek ve ortak kullanım alanlarının ve araçların periyodik temizliği yapılacak. Pandemi ile ilgili düzenli olarak bilgilendirme yapılacak" ifadesine yer verildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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