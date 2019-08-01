Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçilerinin zorlu yolculuğu

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçilerinin yavrularıyla birlikte zorlu yolculukları görüntülendi.

Şebinkarahisar ilçesi doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatında çok sayıda türü bünyesinde barındırıyor. Kaya kartalı, dağ keçisi, tilki, domuz, boz ayı ile kurtlara doğal ortamında rastlanılan ilçede, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçisi sürüsü görüntülendi. Çengel boynuzlu dağ keçileri, yavrularıyla yiyecek ararken sarp ve kayalık arazide yol aldı.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, bölgede dağ keçilerinin neslinin korunması ve geliştirilmesi için özel çalışma yürütüyor. Çalışmalar sayesinde keçi popülasyonun da artış bekleniyor.



Kaynak: DHA

- Giresun