Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri Munzur Dağı'nda böyle görüntülendi
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Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri Munzur Dağı'nda böyle görüntülendi

Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri Munzur Dağı'nda böyle görüntülendi Erzincan'da 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağı'nda karda yiyecek aramaya çıkan şamua olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

26.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:02
Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri Munzur Dağı'nda böyle görüntülendi

Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri Munzur Dağı'nda böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağı'nda karda yiyecek aramaya çıkan şamua olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Erzincan'da, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçilerinin yiyecek arayışı ve zorlu yolculukları görüntülendi. Kent kırsalı, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatında çok sayıda türü de bünyesinde barındırıyor. Kaya kartalı, dağ keçisi, tilki, domuz, boz ayı ile kurtlara doğal ortamında rastlanılan Erzincan ile Tunceli arasındaki Munzur Dağı'nda, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsü İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından görüntülendi. Erzincan'dan Munzur Dağı'nın zirvesine doğru tırmanış gerçekleştiren İHA ekibi, tırmanış sırasında sürü halinde yiyecek aramaya çıkan ve koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçilerini de gördü. İHA ekibi anne ve yavrularından oluşan sürü halindeki dağ keçilerini görüntüleyip fotoğrafladı. Çengel boynuzlu dağ keçileri, yavrularıyla yiyecek ararken karlı arazide yol aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, bölgede dağ keçilerinin neslinin korunması ve geliştirilmesi için özel çalışma yürütüyor. Yıllar içerisinde sayısı azalan çengel boynuzlu dağ keçilerinin popülasyonunda; türün korunması ve artırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunca artış yaşandığı belirtildi.

Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri Munzur Dağı'nda böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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