Koruma altındaki alanda kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Zonguldak'tan gelerek Bolu'da koruma altında bulunan alanda kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Zonguldak'tan gelerek Bolu'da koruma altında bulunan alanda kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu'nun Mengen ilçesi Gözecik köyü Ören mevkisinde kaçak kazı yapılacağı yönünde bilgi alan Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tarihi mozaik alan olarak koruma altına alınan bölgede izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen S.K, S.K, C.S. ve Ş.A. jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Operasyonda, 1 dedektör cihazı, 2 dedektör cihaz adaptörü, 2 defin arama çubuğu, 2 el feneri, 5 kazma ve kürek, 1 testere, 2 çizme, 1 ruhsatlı tabanca ve 14 tabanca mermisi ele geçirildi.

Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında, Zonguldak'ın Çaycuma ve Devrek ilçelerinden geldikleri belirlenen şahıslar hakkında, seyahat izin belgesi olmadan iller arası seyahat ettikleri gerekçesiyle 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine muhalefet etmekten 392'şer lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA