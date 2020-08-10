Koruma altındaki 773 çocuk meslek edindirme kursuna katıldı AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devlet koruması ve bakımı altında olan ve çeşitli sebeplerle örgün eğitim sistemi dışında kalmış çocukları hayata donanımlı olarak hazırlamayı amaçlayan 'Bir Meslek, Bir Gelecek' Projesi kapsamında, bugüne kadar 773 çocuk meslek edindirme...

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devlet koruması ve bakımı altında olan ve çeşitli sebeplerle örgün eğitim sistemi dışında kalmış çocukları hayata donanımlı olarak hazırlamayı amaçlayan 'Bir Meslek, Bir Gelecek' Projesi kapsamında, bugüne kadar 773 çocuk meslek edindirme kurslarından yararlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; devlet koruması ve bakımı altında olan, ancak eğitim öğretime devam etmeyen çocukların meslek edinmeleri için geçen sene başlatılan 'Bir Meslek, Bir Gelecek' Projesi, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülüyor. Proje ile koruma altında olan ve çeşitli sebeplerle örgün eğitim sistemi dışında kalmış 15-18 yaş aralığındaki çocuklar meslek edindirme eğitimi alıyor. Proje ile özgüven ve sorumluluk sağlamaya yönelik programlanan eğitimler ile öğrenim hayatında başarılı olamayan çocukların ilgi ve becerileri doğrultusunda mesleki donanım kazanması sağlanıyor.

773 ÇOCUK KURSLARA DEVAM EDİYORÇocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda planlanan eğitim programının içinde; aşçı yardımcılığı, kuaförlük, pastacılık, marangozluk, halı dokuma, el tezgahı ve yöresel kilim dokuma, çeyiz ürünleri hazırlama, banyo takımları dikimi, turistik eşya yapımı ve takı yapım kursları yer alıyor. Kurslara kayıtlar, çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendi tercihleri esas alınarak yapılıyor. İlk olarak 23 pilot ilde başlayan ve şu anda 81 ilde süren projede, kurslara, çocuk evleri, çocuk evi siteleri ve çocuk destek merkezlerinde bakılmakta olan 773 çocuk devam ediyor. Eğitimler, haftada 6 gün devam esasıyla yürütülüyor. 'İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARIYLA EŞLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, devlet korumasındaki çocukların kamu ve özel sektörde istihdamları noktasında çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda değerlendiremedikleri çocuklar için de çalışmalar yürüttüklerini bildiren Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklarımızın bir iş veya meslek sahibi olmalarını, gençlerimizin kariyer planlamaları, eğitim hayatlarının planlanması, meslekleri tanımaları, meslek seçimleri, iş arama becerileri kazandırılması konusunda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR işbirliği yapıyor. Önümüzdeki dönemde iki kurum arasındaki bu işbirliğini geliştirerek 15 yaş ve üzeri çocukların bulunduğu çocuk bakım kuruluşlarını, illerde görev yapan iş ve meslek danışmanlarıyla eşleştirmeyi ve periyodik aralıklarla bu kuruluşlarda yerinde destek sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Öte yandan, teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşan ve içeriği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim programına katılan ve başarılı olan çocuklara ise katılım sertifikası verilecek. Sertifika sahibi çocukların işe yerleştirilmelerine ilişkin düzenleme İŞKUR tarafından yapılacak.

Kaynak: DHA