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Koruma altında olan vaşak görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Koruma altında olan vaşak görüntülendi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

Yedisu ilçesindeki Perisu Çayı kenarında gezen bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan vaşak görüntüledi. Çay kenarındaki karla kaplı arazide dolanan vaşak, kısa bir süre hızla koşarak gözden kayboldu.

Hayvanın o anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Muhammet Ali Çiftçi/ İHA)

Koruma altında olan vaşak görüntülendi

Koruma altında olan vaşak görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Bingöl, Güncel, Haberler

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