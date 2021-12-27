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Koruma altında bulunan yaban keçisi ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

- Koruma altında bulunan yaban keçisi ölü bulundu Tunceli'de koruma altında bulunan yaklaşık 10 yaşındaki erkek yaban keçisi, kayalık alanda ölmüş halde bulundu.

TUNCELİ (İHA) - - Koruma altında bulunan yaban keçisi ölü bulundu

TUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan yaklaşık 10 yaşındaki erkek yaban keçisi, kayalık alanda ölmüş halde bulundu. Veteriner hekim tarafından kontrolü yapılan keçinin hastalık sebebiyle öldüğü tespit edildi.

Tunceli-Erzincan karayolu Zağge mevkiinde kayalıklarda hareketsiz duran bir yaban keçisi gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, keçiyi bulunduğu kayalıktan ip yardımıyla aşağıya indirdi. Vücudunda herhangi bir mermi izi bulunmayan keçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne getirildi. Burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan keçinin hastalık nedeniyle öldüğü tespit edildi.

Keçi, daha sonra ekipler tarafından gömüldü.

Koruma altında bulunan yaban keçisi ölü bulundu

Koruma altında bulunan yaban keçisi ölü bulundu

Koruma altında bulunan yaban keçisi ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri

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