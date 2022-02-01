TUNCELİ (İHA) - - Koruma altında bulunan su samurları Munzur Çayında görüntülendi

Samurların su ve kar keyfi

TUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan 2 su samuru Munzur Çayında görüntülendi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurlarından 2'si Munzur Çayında yüzme ve kar keyfi yaparken görüntülendi. Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde bulunan bir restoranın yakınına kadar gelen ve Suda birbirine kur yapan samurlar daha sonra kayalık alanda bulunan karlık alana çıkarak keyif yaptı. Uzun süre karın üzerinde duran samurlar daha sonra Munzur Çayına dalarak gözden kayboldu.

Samurların o anları kamerayla anbean kaydedildi.