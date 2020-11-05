Korucular Daire Başkanı Kutluca'dan "Korucularımız teröristlerin korkulu rüyası" açıklaması Açıklaması
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Korucular Daire Başkanı Kutluca'dan "Korucularımız teröristlerin korkulu rüyası" açıklaması Açıklaması

05.11.2020 13:26 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:26
Korucular Daire Başkanı Kutluca'dan

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, "Milli ve manevi değerleriyle vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna cansiperane mücadele veren korucularımız bölgede terör örgütünün korkulu rüyası olmaya devam edecek.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, "Milli ve manevi değerleriyle vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna cansiperane mücadele veren korucularımız bölgede terör örgütünün korkulu rüyası olmaya devam edecek." dedi.

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen "Hizmet içi Eğitimi" programı kapsamında, Erzurum'daki güvenlik korucularına yönelik, Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda "Eğitim Semineri" düzenlendi.

Daire Başkanı Kutluca, burada yaptığı konuşmada, ekim ayı rakamları itibariyle 19 bin 371'i gönüllü olmak üzere toplam 74 bin 980 güvenlik korucusunun, görevleri esnasında karşılaştıkları zorluklarla mücadele edebilmeleri için onların yanlarında olmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Kutluca, çalışmaların amacının akademik ve operasyonel manada koruculara profesyonel destek sağlayarak görevlerini daha şevkle yapmalarına destek vermek olduğunu aktardı.

"Güvenlik korucuları, terör örgütünün korkulu rüyası olmaya devam edecektir"

Kutluca, bu sayede korucuların moral ve motivasyonlarını artırmayı hedeflediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Hizmet içi eğitimin birinci sezonunda, hedeflenen 5 bin 800 korucu sayısına ulaşılmıştır. Eğitimin icra ettiğimiz ikinci sezonunda ise bu müfredatla donatılmış toplam 1400 güvenlik korucusuna ulaşılmıştır. Bu illerimiz Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'dır. Milli ve manevi değerleriyle vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna cansiperane mücadele veren korucularımız, bölgede terör örgütünün korkulu rüyası olmaya devam edecek. Bu vesile ile himayelerinde çalışmalarımızı yürüttüğümüz, projelerimize desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya şükranlarımızı sunuyorum."

"Ülkenin huzurunu kaçırmak isteyenlere toleransımız sıfır"

Erzurum Valisi Okay Memiş de ülkede Kürt, Alevi veya diğer etnik kökenden hiçbir vatandaşla problemlerinin olmadığını vurgulayarak, "Bütün vatandaşlarımız hangi meşrepten, hangi kanaatten olursa olsun bizim kardeşimizdir. Bizim bu ülkenin bölünmez bütünlüğü ile sorunu olmayan hiç kimse ile sorunumuz yok ama bu ülkeyi yıkmak, bölmek, huzurunu kaçırmak isteyen her yapıyla bizlerin sorunu var. Onlara toleransımız sıfır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz'ın yanı sıra Erzurum'da görev yapan güvenlik korucuları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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