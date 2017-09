Korucu Konfederasyonundan, CHP'li Vekile Tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Teröristlerin vurulmasından rahatsızlık duyan kişi veya kişilerden bir şehit çocuğu olarak, ben de Tanrıkulu'ndan rahatsızlık duyuyorum. Teröristleri savunan birinin bizim ödediğimiz vergilerle maaş almasından rahatsızlık duyuyorum" dedi.



Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, silahlı insansız hava araçlarıyla sivillerin vurulduğunu iddiasına tepkisi gösterdi.



CHP'li Tanrıkulu'nun polemiklerinin yersiz olduğunu belirten Sözen, "Son günlerde Türkiye kamuoyunu yersiz bir şekilde meşgul eden, güvenlik güçlerimizin teröre ve teröriste karşı onur, şeref ve gururla yürüttüğü haklı mücadelesine gölge düşürmeye çalışan, geçmişte terör örgütlerine sempati duyduğunu bildiğimiz CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun başlatmış olduğu üzüntü verici polemiklerle muhatap olmaktayız. Terörle mücadele tarihimizin en önemli argümanı olan İHA ve SİHA'ların terör örgütlerine vurduğu ağır kayıplar ortada iken, bu kadar faydalı oldukları açık ortada iken Tanrıkulu'nun bunlardan rahatsızlık duyup sivilleri vuruyor, demelerinin tek bir izahı vardır. Tanrıkulu, teröristlerin vurulmasından açıkça rahatsızlık duyuyor" dedi.



"Tanrıkulu'ndan rahatsızlık duyuyorum"



Sözen, "Teröristlerin vurulmasından rahatsızlık duyan kişi veya kişilerden bir şehit çocuğu olarak, şehitleri temsil eden bir konfederasyonun başkanı olarak bende Tanrıkulu'ndan rahatsızlık duyuyorum. Teröristleri savunan birinin bizim ödediğimiz vergilerle maaş almasından rahatsızlık duyuyorum. Teröriste sahip çıkan milletvekiline sahip çıkan kim olursa olsun ondan da rahatsızlık duyuyorum. Bahse konu olan Hakkari'de varsa vurulan sivil vatandaşı kamuoyu ile paylaşmak iddia sahibinin görevidir. İddiasını ispatlamayan iddia sahibi de milletimizin nazarında yalancıdır. CHP her konuda komisyonlar oluşturup yurt dışına ABD'ye göndermeyi çok iyi biliyor. Ortada böyle bir iddiaları varsa bunun neden ispatlamıyor. Yoksa vurulduğunu iddia ettikleri sözde siviller PKK kampında mı vuruldu da bunu ifade etmekten korkuyorlar. PKK kampında vurulmuşlarsa ortada böyle bir ispat da yok. Sivillerin PKK kampında ne işi var. PKK kampına giden kim olursa olsun teröristtir" şeklinde konuştu.



"CHP'nin bu çirkin tutumunu kınıyoruz"



Sözen, "Geçmişteki alışkanlıklarından kurtulmayan CHP, geçmişte gazeteci milletvekili aktivist adıyla PKK kamplarına gidip teröristlerle hatıra fotoğrafı çekip hasret gideriyorlardı. Günümüz Türkiye'sinde böyle bir şeye asla izin verilmemektedir. Sezgin Tanrıkulu da, Kılıçdaroğlu da PKK kampına giderse aynı muameleyi görecektir. Hiçbir sivil vatandaşın PKK kampında işi yoktur. Görevi, ünvanı ne olursa olsun PKK kampına giden her kişi aynı muameleyi görecektir. CHP yönetiminin teröristlere sahip çıkan bir milletvekiline yaptırım uygulaması gerekirken, onu savunması, arkasında durması asla kabul edilemez. Biz şehit aileleri CHP'nin bu çirkin tutumunu kınıyoruz" ifadelerini kaydetti.



CHP'nin tutumunun teröre karşı verilen mücadeleye gölge düşürdüğünün altını çizen Sözen, "Türk silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik alçak bir tutumdur. Her fırsatta ülkemizi dışarı şikayet etmeye alışan CHP'nin ülkemizi uluslararası arenada zorda bırakmaya yönelik bir manevradır. Yerli ve milli projelerimizi itibarsızlaştırmaya yönelik bir karalama kampanyasıdır. Biz şehit aileleri ve gazileri temsil eden bir konfederasyon olarak CHP'nin geçmişi terör sevicileri ile kol kola geçen, her fırsatta terörist cenazelerine katılan bu milletvekilini derhal partisinden uzaklaştırmaya davet ediyoruz. Bunu yaptıktan sonra milletimizden özür dilemeye davet ediyoruz. CHP'nin terör örgütlerine sahip çıkan tutum ve davranışları CHP içinde vatanını, milletini ve ordusunu seven CHP'lilere karşı da yapılmış bir saygısızlıktır. CHP'nin yöneticilerin bu davranışlarına sağduyulu CHP'lileri de tepki vermeye davet ediyorum" dedi. - BİNGÖL