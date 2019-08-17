17.08.2019 19:10

Koru'da facia gibi kaza...Kontrolden çıkan vidanjör 3 araca çarptı

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık İlçesi Koru beldesinde, kontrolden çıkan vidanjör önce bir minibüsü altına aldı ardından 3 araca daha çarparak güçlükle durdu. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Yalova'da facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgiye göre M. G idaresindeki Koru Belediyesi'ne ait 77-AAG-686 plakalı bir vidanjör yağış nedeniyle koru beldesinde kontrolden çıktı. Önce karşı yönden gelen Suudi Arabistan uyruklu Alahmadı Abdullah idaresindeki 34-BIZ-524 plakalı otomobile çarpan kamyon ardından M.E idaresindeki 77-AV-33, C.B idaresindeki 34-KV-5489 plakalı otomobillere çarptı. Kamyonun çarptığı otomobilde bulunan yolculardan A.A.A ile araç sürücüsü Alahmadı Abdullah yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak getirilen yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrasında trafiğe kapanan yol araçların yoldan çekilmesi ile normale döndü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA