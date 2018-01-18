Kortukan Anlar Kamerada! Hollanda'da Fırtına İnsanları Uçurdu

Türkiye'de olduğu gibi fırtına Avrupa'da da etkisini gösteriyor.

Etkisini artıran soğuk hava ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Hollanda'nın Den Bosch kentinde fırtınada uçuşan insanlar ilginç görüntüler oluşturdu.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Bölgede etkili olan fırtınada rüzgarın hızı saatte 140 kilometreye ulaştı. Bunun üzerine yetkililer önlem aldı. Hollanda polisi, fırtına nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ALMANYA'DA "EVDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde etkili olan fırtına 100 bin kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu. Rüzgarın saatte 160 kilometre hızla estiği belirtildi. Fırtınada birçok ağaç kökünden söküldü. Almanya'daki meteoroloji uzmanları halka dışarı çıkmamaları uyarısında bulunarak, "Evde kalın" dedi.