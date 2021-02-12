Korsanların serbest bıraktığı gemicilerin yakınları sevinçli

NİJERYA açıklarında 'M/ V Mozart' isimli gemide korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizcinin serbest bırakılması yakınlarını sevince boğdu.

Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanlar tarafından kaçırılan geminin 15 mürettebatının serbest bırakıldığı haberi yakınlarına ulaştı. Müjdeli haberi alan denizcilerin yakınları, büyük sevinç yaşadı. Gemici Mustafa Benglioğlu'nun Rize'nin Pazar ilçesindeki kardeşi Besim Benglioğlu, "Çok mutlu, sevindirici bir haber aldık. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda kavuşmayı bekliyoruz" dedi.Gemici İlyas Baş'ın İkizdere ilçesinde yaşayan kardeşi Necla Baş da "Çok şükür, müjdeli haber aldık. Kardeşim sağ salim kurtuldu. Birkaç güne gelecekler ve kavuşacağız. Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ