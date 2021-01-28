Korsanların saldırısına uğrayan geminin 3 personeli Türkiye'ye geliyor
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Korsanların saldırısına uğrayan geminin 3 personeli Türkiye'ye geliyor

28.01.2021 21:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:06
Korsanların saldırısına uğrayan geminin 3 personeli Türkiye'ye geliyor

NİJERYA açıklarında korsanların saldırısına uğrayan "Mozart" adlı gemide görev yapan ve kaçırılan 15 personel arasında yer almayan 3 gemicinin yarın Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

NİJERYA açıklarında korsanların saldırısına uğrayan "Mozart" adlı gemide görev yapan ve kaçırılan 15 personel arasında yer almayan 3 gemicinin yarın Türkiye'ye geleceği öğrenildi.   

19 Türk denizcinin çalıştığı Liberya bandıralı Mozart adlı gemi Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğramıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 15 mürettebat korsanlar tarafından kaçırılırken, gemi ile birlikte 3 personel serbest bırakılmıştı. Edinilen bilgilere göre, serbest bırakılan gemicilerden Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan'ın Gabon'a geçerek, yarın THY'nin Libreville İstanbul seferini yapan tarifeli seferiyle Türkiye'ye geleceği öğrenildi.   


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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