Korsan yat ve tekne taşımacılığı uyarısı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin turistlik mahallesi Göcek'te, izole tatil için teknelere olan ilgi artarak devam ediyor.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin turistlik mahallesi Göcek'te, izole tatil için teknelere olan ilgi artarak devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi, belgesiz hizmet veren korsan motoryatların da ortaya çıkmasına yol açtı. Göcek Mavi Yeşil Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ali Salgıncı, kurumlar ile ortak hareket edilmesi durumunda korsanların bölgede barınamayacağını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle izole tatil yapmak isteyenler, denizi, çam ormanları ve plajları ile beğeni toplayan Göcek'i de tercih ediyor. Şiddetli rüzgarlara kapalı korunaklı yapısı sayesinde Göcek Yat Limanı, dünyanın en önemli limanları arasında gösteriliyor. Özel çevre koruma alanı olan Göcek ve çevresinde çok katlı inşaatlara izin verilmediğinden, konaklama için 2 katlı otel, apart otel ve pansiyonlar bulunuyor. Birbirine yakın, çok sayıda doğa harikası koy bulunuyor. Birçoğuna kara yoluyla ulaşımın olmadığı bu koyları, turizm sezonu boyunca binlerce kişi yatlarla ziyaret ediyor.

Turistlerin ve uluslararası yatçıların da uğrak yeri olan Göcek'te, izole tatil yapmak isteyenler tekneleri tercih ediyor. Ancak son dönemde lisanssız, faturasız ve sigortasız olarak tur düzenleyen 'korsan' yatçılar sektörün önemli sorunu haline geldi. Pandemi nedeniyle yabancı turistten mahrum kalan tekne ve yat sektörü, talebin arttığı dönemde ise belgesiz işletmecilere karşı mücadele veriyor. Özel teknesi ile fatura kesmeden, charter lisansı olmadan tur düzenleyen kişiler, sektörü zora sokuyor. Tüketici de daha uygun fiyatlı olması nedeniyle belgesiz teknelere yöneliyor. Ticari işlem gösterilmediğinden, bu gibi seyahatlerde ise tüketicinin sigortası olmuyor.

Göcek Mavi Yeşil Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ali Salgıncı, bölgelerinde belgesiz çalışan çok sayıda motoryatın bulunduğu belirterek, buna karşı ortak mücadele verilmesi gerektiğini söyledi. Salgıncı, "Müşterilerimize düşük fiyat vererek pazarımızı bölüyorlar. Kurumlar ile iş birliği içinde ortak hareket edersek korsan tekneleri barındırmayız. Teknelerimizin Deniz Ticaret Odası'na kayıtları var. Şirket teknelerimizin de TÜRSAB belgeleri bulunuyor. Tura çıkacak olan ya da izole tatil yapmak isteyenler mutlaka kiraladıkları yatların belgelerini sorgulasınlar. Buraya gelenlerin mağduriyet yaşamalarını istemiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün