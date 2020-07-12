Korsan ve Harry Potter temalı doğum günü partisi Trendlife Güzellik ve Zayıflama Merkezi'nin sahipleri Sonay-Zeki Ölçücüer çifti, kızları Damla'nın sekizinci yaş gününü, minik kızları Alisa'yı da yanlarına alarak, Boğazda lüks bir teknede kutladı

Korsan ve Harry Potter temalı doğum günü partisi. İkili, çocuklarının isteği üzerine korsan ve Harry Potter temalı doğum günü partisi yaptı. Etkinliğe çok az sayıda konuk katıldı. Konuklar arasında oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ve Yaşam koçu eşi Çiğdem Çalışkanoğlu da vardı.& ;& ;



Kaynak: Snob Magazin