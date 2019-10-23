Korsan ve Güvensiz Taşımacılığa Karşı Sıkı Denetim

23.10.2019 14:27

Bu kapsamda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte denetimleri başlatan ekipler, eksiği bulunan ya da kural ihlali yapan 51 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Zabıta Ekipleri, Manisa il genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Kış aylarının yaklaşması ve okulların başlaması ile birlikte bu günlerde trafik güvenliğinin sağlanması, toplu taşımanın daha güvenli olması, korsan ve güvensiz taşımacılığın önlenmesi amacıyla 22 Ekim 2019 Salı günü sabahın erken saatinde Manisa Merkez ve ilçelerinde denetimlerde 275 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda eksiği ve kural ihlali görülen 51 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Korsan Taşımacılığın Önüne Geçilecek

Denetimler hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde toplu taşıma araçları ve servis hizmetlerinde kullanılan araçların standardizasyonunun tesis edilmesi, kamusal hizmet standartlarının denetim ve takibinin sağlanarak daha modern, güvenli, denetlenebilir ve izlenebilir taşıma standartlarına kavuşturulabilmesi, trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanarak korsan ve güvensiz taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerimiz etkin ve kesintisiz şekilde devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler