Korsan taşımacılık yapan şahıs, polisi tehdit etti
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Korsan taşımacılık yapan şahıs, polisi tehdit etti

Esenyurt'ta minibüsüyle korsan taşımacılık yaptığı belirlenen kişiye 5 bin lira para cezası kesildi.

08.09.2020 15:16 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:22

Esenyurt'ta minibüsüyle korsan taşımacılık yaptığı belirlenen kişiye 5 bin lira para cezası kesildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Medeni K'nin kullandığı bir minibüsü şüpheli bularak durdurmak istedi.

Ekiplerin uyarısını dikkate almayarak aracıyla kaçan 32 yaşındaki Medeni K, polisle yaşadığı kovalamacanın ardından yakalandı.

Gözaltına alınırken polisi ölümle tehdit eden şüpheli Medeni K'nin, korsan taşımacılık yaptığı ve daha önce de birçok suçtan sabıkası olduğu belirlendi.

Sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelinin aracına 6 ay süreyle el konuldu. Şüpheli hakkında "görevli polise mukavemet", "görevi yaptırmamak için direnmek" ve " "izinsiz yolcu taşımaktan" toplamda 5 bin lira para cezası kesildi.

Korsan taşımacılık yapan şahıs, polisi tehdit etti

Kaynak: AA

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