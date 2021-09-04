Korsan taşımacılık yapan 11 araç trafikten men edildi
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Korsan taşımacılık yapan 11 araç trafikten men edildi

Korsan taşımacılık yapan 11 araç trafikten men edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de korsan taşımacılığın engellenmesine yönelik yapılan denetimlerde kontrol edilen 650 araçtan "P" plakası olmadığı belirlenen 11 araç trafikten men edildi.

Kocaeli'de korsan taşımacılığın engellenmesine yönelik yapılan denetimlerde kontrol edilen 650 araçtan "P" plakası olmadığı belirlenen 11 araç trafikten men edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde "illegal" çalışarak korsan servis faaliyetine yeltenenlere fırsat vermiyor. Korsan olarak taşımacılık yapan servis araçlarına göz açtırmayan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'ne bağlı denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla Kocaeli genelinde korsan servis ve P plaka denetim uygulamalarına düzenli olarak devam ediyor. Bunun yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleriyle de koordineli çalışıyor. P plaka sahibi esnafın mağdur olmaması ve korsan taşımacılığın önlenmesi için yapılan denetimlerde 650 araç kontrol edildi.

Denetimlerde P plakası olmayan, izinsiz olarak taşımacılık yapan, Kocaeli'de diğer illerden gelen ancak güzergah izni almadan taşımacılık yapan, kapasitesinin üstünde taşımacılık yapan, güzergahı dışında taşımacılık yapan, personel çalışma belgesi olmadan araç kullanan, taşıması gereken yolcu listesi dışında yolcu taşıyan 223 adet, P plakası olmayan araç ve tahditli (P plakalı) 427 araç olmak üzere toplamda 650 araç kontrol edildi.

Denetimler kapsamında P plakası olmayan 11 araç geçici olarak trafikten men edildi. 32 araca evrak eksikliğinden cezai işlem uygulandı. Ayrıca P plakası olan 427 adet araca da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Servis Araçları Yönetmeliği kapsamındaki eksiklerinden ötürü ulaşım denetim ekipleri tarafından 137 adet zabıt varakası düzenlendi. Başta korsan taşımacılık olmak üzere yönetmelikler çerçevesinde çalışılması konusundaki periyodik denetimleri sürecek. Özellikle de korsan taşımacılığı engellemek amacıyla anlık denetimler devam edecek. - KOCAELİ

Korsan taşımacılık yapan 11 araç trafikten men edildi
Korsan taşımacılık yapan 11 araç trafikten men edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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