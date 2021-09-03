Korsan taksi kullanan müşteriden şaşırtan cevap: "İlk kez kullandık, bir daha kullanmayalım'

Korsan taksi kullanan müşteriden şaşırtan cevap: "İlk kez kullandık, bir daha kullanmayalım' Abartı egzozlu motoruyla kuryelik yapan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı İstanbul'da kurulan çok sayıda denetim noktasında abartı egzozlu, modifiyeli araçlar ile korsan taksilere yönelik denetim yapıldı.

Korsan taksi kullanan müşteriden şaşırtan cevap: "İlk kez kullandık, bir daha kullanmayalım'

Abartı egzozlu motoruyla kuryelik yapan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

İSTANBUL - İstanbul'da kurulan çok sayıda denetim noktasında abartı egzozlu, modifiyeli araçlar ile korsan taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimler sırasında abartı egzozlu bir motosiklet ile korsan taksicilik yapan sürücüye ve yolculara cezai işlem uygulanırken, yabancı uyruklu şahıs ise, 'İlk kez kullandık, bir daha kullanmayalım' diyerek kendini savundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri 93 personelin katılımıyla 12 noktada uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalar sırasında abartı egzozlu, modifiyeli ve korsan taksi olma şüphesi olan araçlar durdurularak incelendi. Denetimler sırasında sürücülerin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi.

"Biz ilk kez kullandık bundan sonra kullanmayalım"

Fatih'te kurulan uygulama noktasında korsan yolcu taşıyan araç sürücüsüne ve yabancı uyruklu yolculara cezai işlem uygulandı. Yabancı uyruklu yolcunun, "Biz ilk kez kullandık bundan sonra kullanmayalım" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Abartı egzozlu motosiklet kullandığı tespit edilerek durdurulan yabancı uyruklu kuryeye ise ehliyetsiz araç kullandığı, aracın muayenesiz olduğu ve abartı egzoz kullandığı içi para cezası uygulandı. Hem motosiklet hem de korsan taksicilik yapılan araç bağlanarak otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan