KORSAN TAKSİ MÜŞTERİSİNİ İLK DEFA BİNDİM SAVUNMASI KURTARMADI
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KORSAN TAKSİ MÜŞTERİSİNİ İLK DEFA BİNDİM SAVUNMASI KURTARMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

, Fatih'te, oluşturulan denetim noktasında durdurulan korsan taksinin müşterisi, Pandemiden dolayı zaten paramız kalmadı.

, Fatih'te, oluşturulan denetim noktasında durdurulan korsan taksinin müşterisi, Pandemiden dolayı zaten paramız kalmadı. İlk defa bindim şeklinde kendini savunsa da para cezasından kurtulamadı. Korsan taksi olarak kullanıldığı iddia edilen otomobil trafikten men edilirken, sürücüsüne de para cezasına verildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Fatih'te kurulan kontrol noktasında denetimler gerçekleştirdi. Durdurulan araçlar ve motosikletlerin motor ve egzozları kontrol edilerek, herhangi bir abartı egzoz sistemi ya da modifiyenin olup olmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında sürücülerin ehliyet ve ruhsatları da incelendi.

KORSAN TAKSİ YAKALANDI

Durdurulan bir otomobilin korsan taksi olarak kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Korsan taksi taşımacılığı yaptığı iddia edilen sürücüye idare para cezası kesilirken, otomobil de trafikten men edilerek Yediemin Otoparkı'na çekildi. Korsan taksiyi kullanan müşterilere de idari para cezası uygulandı. Müşterilerden biri polise, Pandemiden dolayı zaten paramız kalmadı. İlk defa bindim şeklinde kendini savunsa da para cezasından kurtulamadı.

MOTOSİKLETLİ BİR KİŞİYE ÇOK SAYIDA CEZA

Öte yandan, durdurulan bir motosikletin sigortasız, muayenesiz olduğu ve abartı egzoz takıldığı belirlenirken sürücüsünün de ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Motosiklet sürücüsüne 4 bin 495 lira para cezası kesildi.

KORSAN TAKSİ MÜŞTERİSİNİ İLK DEFA BİNDİM SAVUNMASI KURTARMADI
KORSAN TAKSİ MÜŞTERİSİNİ İLK DEFA BİNDİM SAVUNMASI KURTARMADI
KORSAN TAKSİ MÜŞTERİSİNİ İLK DEFA BİNDİM SAVUNMASI KURTARMADI
KORSAN TAKSİ MÜŞTERİSİNİ İLK DEFA BİNDİM SAVUNMASI KURTARMADI
KORSAN TAKSİ MÜŞTERİSİNİ İLK DEFA BİNDİM SAVUNMASI KURTARMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KORSAN TAKSİ MÜŞTERİSİNİ İLK DEFA BİNDİM SAVUNMASI KURTARMADI - Haberler
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