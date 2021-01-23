Korsan servis trafikten menedildi, sürücüsüne 6 bin 143 TL ceza
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Korsan servis trafikten menedildi, sürücüsüne 6 bin 143 TL ceza

23.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:30
Korsan servis trafikten menedildi, sürücüsüne 6 bin 143 TL ceza

BURSA'da polisin yolcu taşıma belgesi olmadığı halde işçi servisi yaptığı ortaya çıkan minibüs, trafikten menedildi.

BURSA'da polisin yolcu taşıma belgesi olmadığı halde işçi servisi yaptığı ortaya çıkan minibüs, trafikten menedildi. Sürücüye korsan servis taşımacılığı yaptığı için 6 bin 143 TL ceza uygulanırken, minibüsteki 10 işçi, başka araçla evlerine götürüldü.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 16 E 8096 plakalı servis minibüsünü, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki kontrol noktasında durdurdu. Yapılan kontrolde, içerisinde 10 kişi bulunan minibüsün yolcu taşıma belgesi olmadığı tespit edildi. Minibüs 2 ay trafikten menedilirken, sürücü Muzaffer S.'ye korsan servis taşımacılığı yapmaktan 6 bin 143 TL ceza uygulandı. Minibüsteki fabrika işçileri ise evlerine başka bir araçla götürüldü.


Korsan servis trafikten menedildi, sürücüsüne 6 bin 143 TL ceza
Korsan servis trafikten menedildi, sürücüsüne 6 bin 143 TL ceza
Korsan servis trafikten menedildi, sürücüsüne 6 bin 143 TL ceza
Korsan servis trafikten menedildi, sürücüsüne 6 bin 143 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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