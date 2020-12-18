Korsan servis aracı trafikten menedildi, mevsimlik işçiler yürüyerek gitti
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Korsan servis aracı trafikten menedildi, mevsimlik işçiler yürüyerek gitti

18.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:08
Korsan servis aracı trafikten menedildi, mevsimlik işçiler yürüyerek gitti

BURSA'da polis tarafından durdurulan minibüs, yolcu taşıma yetkisi olmadığı için trafikten menedildi.

BURSA'da polis tarafından durdurulan minibüs, yolcu taşıma yetkisi olmadığı için trafikten menedildi. Minibüsteki 14 mevsimlik işçi ise işe yürüyerek gitti.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde kurulan uygulama noktasında 77 DT 456 plakalı servis minibüsünü durdurdu. Ekipler, yapılan kontrollerde yolcu taşımak için yetki belgesi olmayan minibüsü, 6 ay trafikten menetti. Şefik İ.'ye ise korsan servis taşımacılığı yapma suçundan 6 bin 143 TL para cezası kesildi. Minibüsteki mevsimlik işçiler, işe yürüyerek gitti.


Korsan servis aracı trafikten menedildi, mevsimlik işçiler yürüyerek gitti
Korsan servis aracı trafikten menedildi, mevsimlik işçiler yürüyerek gitti
Korsan servis aracı trafikten menedildi, mevsimlik işçiler yürüyerek gitti
Korsan servis aracı trafikten menedildi, mevsimlik işçiler yürüyerek gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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