Korsan otoparkçılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Korsan otoparkçılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Fatih'te, "değnekçilik" olarak bilinen korsan otoparkçılık yaptığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Korsan otoparkçılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
17.08.2020 20:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:29

Fatih'te, "değnekçilik" olarak bilinen korsan otoparkçılık yaptığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ Trafik Denetleme Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨ ekipleri, Balat Hastanesi İspark alanında otomobilini park eden vatandaşlardan zorla para talep edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, "korsan otoparkçılık-değnekçilik" yaptığı ileri sürülen

Ferdi D. isimli zanlı, suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan Ferdi D. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Karayolu u¨zeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park u¨creti almak veya almaya teşebbu¨s etmek" içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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