Korsan olduğu belirlenen 4 bin 418 kitap ele geçirildi
Silivri'de düzenlenen operasyonda, korsan olduğu belirlenen 4 bin 418 kitap ele geçirildi.
27.08.2020 10:26 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:31
Silivri'de düzenlenen operasyonda, korsan olduğu belirlenen 4 bin 418 kitap ele geçirildi.
Silivri Emniyet Müdürlüğü Güvenlik TEM Büro Amirliği ekiplerince Selimpaşa Mahallesi'nde korsan kitap ve DVD satışının yapıldığı 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda korsan olduğu belirlenen çeşitli yayın evlerine ait 4 bin 418 kitap ve 427 DVD ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca şeffaf jelatin üzerinde 19 bandrol hologramı bulundu.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA