Korsan' Aşırı Sağcı mı Yoksa İnternet Maymunu Mu?

ANCAK internet korsanı 20 yaşında bir öğrenci çıktı.

Güvenlik birimleri ve internet korsanının yakın çevresinden kamuoyuna sızan bilgilere 'korsan', anne-babasının yanında yaşıyor.

Lise öğrencisi.

İki kez sınıfta kalmış.

Sessiz, çok az konuşan biri.

Bütün gününü internette geçiriyor. Alman Asayiş Şubesi (BKA) Başkanı Holger Münch'ün açıklamasına göre, herhangi bir sabıkası yok.

Aşırı sağla bağlantısı olduğuna dair elde bir ipucu bulunmuyor. Yabancı gizli servislerle ilişiği de söz konusu değil.

İlk belirlemelere göre suçu tek başına işlemiş. Kaçma ve karartma tehlikesi olmadığı için serbest.

Adli makamlar yine de başka suç ortağı ve destekçilerinin olup olmadığını araştırıyor.

*

Bu bilgilere göre özel veri hırsızlığından yargılanacak. Kişisel verileri koruma yasası bu suçlara yetişkinlerde para ve üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Zanlı genç olduğu için çok hafif bir cezayla kurtaracak.

Tüm bu bilgiler korsanın büyük bir balık olmadığı, basit bir internet maymunu olduğu, bu kadar heyecanın yersiz olduğu izlenimi veriyor.

Ancak olayın arkasındaki sır perdesi öyle tam aralanmış değil. Birçok soru açıklık kazanmayı bekliyor.

Zanlı, polise verdiği ifadesinde konuşmalarına kızdığı politikacıları kamuoyunda rezil etmek amacıyla özel verilerini çalıp yayınladığını söylüyor.

Birinci soru: Zanlı mecliste temsil edilen her siyasi partiden milletvekillerinin özel verilerini çalıp ifşa ediyor. Ama aşırı sağcı AfD'yi bunun dışında tutuyor.

Niçin?

*

Zanlının daha önceki anonim sosyal medya hesaplarında AfD'yi hiç de kötü bulmadığına dair mesajları var.

Hatta bir mesajında aşırı sağcı NPD'yi de övüyor: "Bu işi başarırsa NPD başarır." Zanlı, yine polise verdiği ifadede, yaptığı işin bu ölçüde bir ses getireceğini düşünemediğini iddia ediyor.

O zaman bilgisayarını niçin hemen imha etti?

Madem bir art niyet taşımıyordu, niçin polise teslim olmadı ve polis baskınıyla yakalandı?

Adli makamlar, aşırı sağ terör örgütü NSU olayında düştüğü hataya tekrar düşmek istemiyorsa, bu sorulara tüm yönleriyle açıklık kazandırmak zorunda.