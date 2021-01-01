Koronvavirüs: Hollanda'da çocuklara da Covid-19 testi yapılacak
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BBC

Koronvavirüs: Hollanda'da çocuklara da Covid-19 testi yapılacak

01.01.2021 03:57 | Son Güncelleme: 01.01.2021 04:01
Koronvavirüs: Hollanda'da çocuklara da Covid-19 testi yapılacak

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni koronavirüs varyantının Hollanda'daki bir ilkokulda da görülmesi üzerine, hükümet 12 yaşın altındaki çocuklara da test yapılmasına karar verdi.

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni koronavirüs varyantının Hollanda'daki bir ilkokulda da görülmesi üzerine, hükümet 12 yaşın altındaki çocuklara da test yapılmasına karar verdi.

Hollanda'da, salgının başlangıcınadan bu yana çocukların koronavirüsün yayılmasında rol oynamadığı düşüncesi hakimdi. Bu nedenle 12 yaşın altındaki çocuklara test yapılmıyordu.

İngiltere'de hızla yayıldığı belirtilen yeni virüs varyantı, Hollanda'nın Rotterdam kenti yakınlarındaki bir ilkokulda da ortaya çıktı. Bunun üzerine hükümet, Hollanda'nın Bilim Kurulu olan Salgın Yönetim Ekibi'nden (OMT) tavsiye istedi.

Bilim Kurulu, çocukaların, Bergschenhoek kasabasındaki ilkokulda ortaya çıkan yeni virüs varyantı konusunda daha duyarlı olabileceğini belirterek, bu nedenle 12 yaşın altındakilerin de test edilmesini öenerdi.

OMT üyesi Marion Koopmans, yeni virüs varyantının Hollanda'daki yayılımının bu şekilde daha iyi izlenebileceğini belirterek, "İngiliz yetkililer, varyantın çocuklar arasında daha hızlı yayıldığını düşünüyor. Bunu anlamanın bir yolu test etmektir" dedi.

Hükümet, koronavirüs belirtisi gösteren 12 yaşın altındaki çocuklara test yapılmasına karar verdi.

Hollanda hükümeti, 6 yaş ve altındaki çocuklar için pamuklu çubuk yerine süngerle yapılan özel bir test geliştirdi.

Yeni koronavirüs varyantı Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli 4 hemşirede de saptandı.

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) yeni koronavirüs varyantının ülkede hızla yayıldığını açıklamıştı.

BBC
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