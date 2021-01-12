Koronovirüs aşısı ne zaman yapılacak, belli oldu mu? Aşılama ne zaman başlayacak? 2021 koronavirüs aşı takvimi!

Koronavirüs pandemisinden kurtulma umudu olan aşı konusunda araştırmalar yapılıyor. Peki, Koronovirüs aşısı ne zaman yapılacak, belli oldu mu? İşte aşı takvimi!

Pandemi nedeniyle kısıtlamalr devam ederken bu süreçten kurtulmak içi umut ışığı olan aşının ne zaman kullanılmaya başlanacağı araştırılıyor. Peki, koronovirüs aşısı ne zaman yapılacak, belli oldu mu? 2021 koronavirüs aşı takvimi!

KORONOVİRÜS AŞISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Alınan önlemler sayesinde koronavirüs salgınında gözle görülür gerilemeler yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'den geritilen Kovid-19 aşısının belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacağını da sözlerine ekledi.