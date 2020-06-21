Koronodan ölen profesörün oğlundan Babalar Günü'nde babasının fularına son dokunuş -Koronodan ölen Profersörün oğlundan Babalar Günü'nde babasının fularına son dokunuş Onur Taşçıoğlu'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na Babalar günü ziyareti Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr.

-Koronodan ölen Profersörün oğlundan Babalar Günü'nde babasının fularına son dokunuş

Onur Taşçıoğlu'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na Babalar günü ziyareti

İSTANBUL - Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu ailesiyle birlikte babalar gününde babasının mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuklarıyla beraber babasının fularıyla ilgilenmesi dikkat çekti.

Ülkemizde görülen ilk resmi korona virüsü vakasına müdahale eden ekipte yer alan daha sonra hastalığa yakalanan, öğrencileri ve hastaları tarafından çok sevilen "hocaların hocası" olarak anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, 2 Nisan tarihinde 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

Onur Taşçıoğlu Babalar günü dolayısıyla Babası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun Nakkaştepe Mezarlığında bulunan kabrini ziyaret etti. Öğlen saatlerinde gerçekleştirilen ziyarete Onur Taşçıoğlu'na eşi ve çocukları eşlik etti. Eşi ve çocuklarıyla babasının mezarı başında dua eden Taşçıoğlu bir süre babasına ait mezar taşına bağlı olan fular ile ilgilendi. Taşçıoğlu'nun çocukları dedesinin mezarı başında el açarak dualar etti. Ailesiyle birlikte basın mensuplarını selamlayan Taşçıoğlu kolaylıklar dileyerek mezarlıktan ayrıldı. Öte yandan sabah saatlerinden itibaren Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun kabrine aile dostları öğrencileri ve sevenleride ziyaret etti.

Kaynak: İHA