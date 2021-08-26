Koronayı yenen ve aşılamada yer alan hemşire: Diğer hastalıklara benzemiyor

KAYSERİ'de koronavirüsü yenip aşı çalışmalarında yer alan devlet hastanesinde görevli hemşire Rukiye Dündar (44), "Biz aşımızı yaptırdık.

KAYSERİ'de koronavirüsü yenip aşı çalışmalarında yer alan devlet hastanesinde görevli hemşire Rukiye Dündar (44), "Biz aşımızı yaptırdık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sizleri de bekliyoruz. Koronavirüs diğer hastalıklara benzemiyor. İnsan başına gelmeyince bilmiyor" dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde hemşire Rukiye Dündar, geçen yıl ağustos ayında nefes darlığı ve kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkan Dündar, karantina altına alındı. 14 gün tedavi gören 2 çocuk annesi, koronavirüsü yenip görevinin başına döndü. Hemşire Dündar, geçen ocak ayından bu yana aşı çalışmalarında yer alıyor. Yaşadığı süreci anlatan Dündar, "Ben daha önce koronavirüse yakalanmıştım. 14 gün tedavi gördüm. Sonrasında görevime dönerek aşılama çalışmalarında yer alıyorum. Ocak ayından bu yana vatandaşlarımıza aşılarını uyguluyoruz. Bizler daha önce bu aşı çıkmadığı için hastalığa yakalandık. Zor günler geçirdik. Bütün vatandaşlarımıza aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Bu şekilde hastanede yatma oranları düşüyor. Ayrıca, toplumumuzun bir an önce normal hayatına dönmesi için lütfen aşılarınızı yaptırın" diye konuştu.

'BU SIKINTILI BİR HASTALIK'Hastalığın zorluğuna değinen Dündar, "Biz aşımızı yaptırdık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sizleri de bekliyoruz. Koronavirüs diğer hastalıklara benzemiyor. İnsan başına gelmeyince bilmiyor. Hastalarımızda ağrı ve şikayet görüyorduk. Bizim başımıza da geldi. Bu sıkıntılı bir hastalık. Ben nefes darlığı ve eklem ağrıları yaşadım. Şu anda çok şükür bir sıkıntımız kalmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün