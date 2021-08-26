Koronayı yenen ve aşılamada yer alan hemşire:  Diğer hastalıklara benzemiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronayı yenen ve aşılamada yer alan hemşire:  Diğer hastalıklara benzemiyor

Koronayı yenen ve aşılamada yer alan hemşire:  Diğer hastalıklara benzemiyor
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Sağlık

KAYSERİ'de koronavirüsü yenip aşı çalışmalarında yer alan devlet hastanesinde görevli hemşire Rukiye Dündar (44), "Biz aşımızı yaptırdık.

KAYSERİ'de koronavirüsü yenip aşı çalışmalarında yer alan devlet hastanesinde görevli hemşire Rukiye Dündar (44), "Biz aşımızı yaptırdık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sizleri de bekliyoruz. Koronavirüs diğer hastalıklara benzemiyor. İnsan başına gelmeyince bilmiyor" dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde hemşire Rukiye Dündar, geçen yıl ağustos ayında nefes darlığı ve kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkan Dündar, karantina altına alındı. 14 gün tedavi gören 2 çocuk annesi, koronavirüsü yenip görevinin başına döndü. Hemşire Dündar, geçen ocak ayından bu yana aşı çalışmalarında yer alıyor. Yaşadığı süreci anlatan Dündar, "Ben daha önce koronavirüse yakalanmıştım. 14 gün tedavi gördüm. Sonrasında görevime dönerek aşılama çalışmalarında yer alıyorum. Ocak ayından bu yana vatandaşlarımıza aşılarını uyguluyoruz. Bizler daha önce bu aşı çıkmadığı için hastalığa yakalandık. Zor günler geçirdik. Bütün vatandaşlarımıza aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Bu şekilde hastanede yatma oranları düşüyor. Ayrıca, toplumumuzun bir an önce normal hayatına dönmesi için lütfen aşılarınızı yaptırın" diye konuştu.

'BU SIKINTILI BİR HASTALIK'Hastalığın zorluğuna değinen Dündar, "Biz aşımızı yaptırdık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sizleri de bekliyoruz. Koronavirüs diğer hastalıklara benzemiyor. İnsan başına gelmeyince bilmiyor. Hastalarımızda ağrı ve şikayet görüyorduk. Bizim başımıza da geldi. Bu sıkıntılı bir hastalık. Ben nefes darlığı ve eklem ağrıları yaşadım. Şu anda çok şükür bir sıkıntımız kalmadı" ifadelerini kullandı.

 


Koronayı yenen ve aşılamada yer alan hemşire:  Diğer hastalıklara benzemiyor
Koronayı yenen ve aşılamada yer alan hemşire:  Diğer hastalıklara benzemiyor
Koronayı yenen ve aşılamada yer alan hemşire:  Diğer hastalıklara benzemiyor
Koronayı yenen ve aşılamada yer alan hemşire:  Diğer hastalıklara benzemiyor
Koronayı yenen ve aşılamada yer alan hemşire:  Diğer hastalıklara benzemiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

İzmir Tabip Odası Başkanı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı
İzmir Tabip Odası Başkanı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Meral Akşener Devlet Bahçeli Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Arda Turan Mesut Özil Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Koronayı yenen ve aşılamada yer alan hemşire:  Diğer hastalıklara benzemiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 11:22:34. #1.15#

title