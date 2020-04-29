Koronayı yenen Şifanur hemşire alkışlarla taburcu oldu Adana'da koronayı yenen Şifanur hemşire alkışlarla taburcu oldu.

Adana'da koronayı yenen Şifanur hemşire alkışlarla taburcu oldu. Şifanur Çevik, "İzolasyon sürem biter bitmez yine sağlık ordusunun bir neferi olarak görevimin başında olacağım, şifa dağıtmaya devam edeceğim" dedi.

Çukurova Devlet Hastanesinde pandemi süresince görev yapan hemşire Şifanur Çevik, ağrı ve halsizlik şikayetiyle birlikte çalıştığı hekimler tarafından kontrol edildi. Covid-19 testi pozitif çıkan Şifanur hemşire, görev yaptığı servise yatırıldı. Uzm. Dr. Aslıhan Giray Öztüfekçi, Uzm. Dr. Tülay Büyükiz, Uzm. Dr Gülay Ortaoğlu tarafından tedavisi planlanan ve meslektaşları tarafından yapılan Şifanur hemşire bir hafta içinde sağlığına kavuştu.

Şifanur Çevik bugün, Hastane Başhekimi Dr. Akif Küçükcan, hastane görevlileri, doktorları ve hemşire arkadaşları tarafından çiçekler ve alkışlarla taburcu edildi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslıhan Giray Öztüfekçi, servis hemşiresi Şifanur Çevik'in Covid hastalarına hizmet verirken koronaya yakalandığını belirterek, "Biz de erkenden tanısını koyduk. Test sonucu pozitif çıkınca hemen tedavisine başladık. Tedaviden çok olumlu yanıt aldık. Bugün de evine taburcu ediyoruz" dedi.

Şifanur Çevik ise tedavisinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Genç olduğum için çok fazla sıkıntı yaşamadım ancak bu kadar acı hissettiysem yaşlıların acısı gerçekten büyük. Bu yüzden insanların çok dikkat etmesini istiyorum" diye konuştu.

Test sonucu pozitif çıktıktan sonra görev yaptığı servise yatırıldığını belirten Şifanur hemşire, "İzolasyon sürem biter bitmez yine sağlık ordusunun bir neferi olarak görevimin başında olacağım. ve şifa dağıtmaya devam edeceğim. Sizler de hijyen ve izolasyon kurallarına lütfen uyunuz. Sıkıldıysanız bile evde kalmaya devam edin. Biz sizler için buradayız. Lütfen siz de evlerinizde kalın" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA